Европол заявил о контрабанде российского оружия через Украину в зоны конфликтов

Полицейское управление Евросоюза Европол вместе с испанскими силовиками ликвидировало крупную международную группировку, которая незаконно переправляла оружие из России через Украину в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Европола.

Помимо торговли оружием, находящимся под эмбарго, члены группировки также обвиняются в отмывании денег.

В группировку входили гражданеУкраины, Латвии и Испании.

"Преступная сеть, состоящая из латвийских, испанских и украинских членов, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, главным образом, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго", – говорится в сообщении.

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В Европоле уточнили, что незаконное оружие пряталось на грузовых судах, перевозивших вооружение из законных источников. Причем преступники перевозили через Средиземное море в том числе тяжелые вооружения, включая танки.

"Преступная деятельность приносила большие прибыли, которые вводились в легальную экономику. Преступная сеть разработала хорошо организованную схему отмывания денег, которая позволяла им инвестировать свои преступные доходы в легальный бизнес", – также говорится в сообщении.

Расследование деятельности группировки велось с 2018 года. В результате операции по задержанию, которая состоялась 12 ноября в Испании, было изъято имущество на сумму около 10 млн евро и арестованы семь подозреваемых.

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