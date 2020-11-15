Европол заявил о контрабанде российского оружия через Украину в зоны конфликтов

Полицейское управление Евросоюза Европол вместе с испанскими силовиками ликвидировало крупную международную группировку, которая незаконно переправляла оружие из России через Украину в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европола.
Помимо торговли оружием, находящимся под эмбарго, члены группировки также обвиняются в отмывании денег.
В группировку входили гражданеУкраины, Латвии и Испании.
"Преступная сеть, состоящая из латвийских, испанских и украинских членов, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, главным образом, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго", – говорится в сообщении.
В Европоле уточнили, что незаконное оружие пряталось на грузовых судах, перевозивших вооружение из законных источников. Причем преступники перевозили через Средиземное море в том числе тяжелые вооружения, включая танки.
"Преступная деятельность приносила большие прибыли, которые вводились в легальную экономику. Преступная сеть разработала хорошо организованную схему отмывания денег, которая позволяла им инвестировать свои преступные доходы в легальный бизнес", – также говорится в сообщении.
Расследование деятельности группировки велось с 2018 года. В результате операции по задержанию, которая состоялась 12 ноября в Испании, было изъято имущество на сумму около 10 млн евро и арестованы семь подозреваемых.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк