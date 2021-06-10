Европу может накрыть более заразный штамм коронавируса – ВОЗ

Европе грозит более заразный штамм коронавируса. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Европе грозит распространение более заразного индийского штамма коронавируса. Эта разновидность COVID-19, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран.
Об этом заявил во время брифинга заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, этот штамм может заражать даже тех, у кого есть иммунитет.
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"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", - сказал он.
Напомним, ВОЗ продлила режим глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
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