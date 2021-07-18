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Европа страдает от смертоносного потопа, в Германии жертв все больше: фото и видео

18 июля 2021 12:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Западная Европа страдает от большой воды, особенно сильно досталось немцам – в Германии говорят, что погибших будет намного больше

Потоп в Германии. Фото: REUTERS/Rhein-Erft-Kreis

Потоп в Германии. Фото: REUTERS/Rhein-Erft-Kreis

Некоторые страны Европы продолжают страдать от мощного наводнения. В Германии увеличилось количество жертв потопа, а теперь беда добралась и до соседней Австрии – там тоже города уходят под воду.

Германия

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Как сообщает DW, еще вчера было известно о 133 погибших, а по состоянию на сегодняшнее утро их стало 156:

  • в Рейнланд-Пфальце 110 погибших;
  • в Северной Рейн-Вестфалии 45;
  • в Баварии один.

Также 670 человек ранены, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. В связи с этим местные власти полагают, что число жертв еще будет расти.

Машина ушла под воду. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Власти города Эрфтштадт (к югу от Кельна) говорят, что ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней. Наводнения там создали большой кратер. Несколько жилых домов, а также исторический замок, были снесены.

Сносило даже дома. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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В районе Штайнбахтальшперре вблизи Ойскирхена аварийные службы пытаются закрепить дамбу, поскольку до сих пор существует риск затопления.

Водители в шоке. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Австрия

Сильные ливни привели к потопу в двух австрийских регионах – Зальцбурге и Тироле. Местное издание Kurier сообщает, что в Зальцбурге пострадал город Халляйн. Здесь из берегов вышла река Котбах – центр города превратился в речки. Спасатели говорят, что жертв среди населения нет.

В Тироле уровень воды побил 30-летний рекорд. Здесь из берегов вышли реки Бриксенталер Ахе и Кельхзауэр Ахе. В результате пострадали города Брукхойзль и Хербрунн в районе Куфштайн.

Аналогичная ситуация развилась в альпийском поселке Инергшлесс в тирольском округе Линц. В итоге было заблокировано движение по проходящей через горы трассе Фельбертауэрнштрассе, соединяющей зальцбургский Миттерзиль и тирольский Линц.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне наводнения накрыли Бельгию и Нидерланды, в результате два десятка погибших.

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