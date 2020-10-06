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Европу охватила апатия к коронавирусу – ВОЗ

6 октября, 14:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Утомляемость жителей от COVID-19 измеряли различными способами в 27 странах

В Европе среди населения растет апатия, которую вызывает ситуация с коронавирусом. Нужны новые формы социального взаимодействия между родственниками и друзьями.

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Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Ханс Клюге, передает The Guardian.

По его словам, утомляемость жителей от COVID-19 измеряли различными способами в 27 странах. В некоторых местах апатия охватила более 60% населения.

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Ранее глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан заявил, что по "наилучшим оценкам" 10% населения планеты, возможно, были инфицированы коронавирусом. Это в 20 раз больше, чем количество официально подтвержденных случаев.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 35 519 1010 случай заражения коронавирусом. Умерли 1 044 633 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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