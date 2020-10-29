Европу закрыли на карантин. Как Старый Свет справляется со второй волной пандемии

Вопреки всем попыткам сдержать коронавирус в мире фиксируют все новые и новые рекорды заболеваемости

Пока Украина и не думает смягчать карантин, Европа продолжает старательные попытки сдержать пандемию коронавируса. Но остановить COVID-19 едва ли получается, о чем свидетельствуют все новые и новые рекорды заболеваемости в странах Старого Света.

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На этом фоне в последние дни в большинстве стран Европы начали вводить новые ограничения.

Франция

В частности, во Франции, которая на прошлой неделе перешагнула отметку в миллион заболевших, закрываются границы (кроме стран Шенгена) и снова объявили режим самоизоляции, который вступает в силу с 30 октября и продлится как минимум до начала декабря.

Прекращают работу все заведения общепита и вновь вводится пропускной режим. Прогулки будут разрешены лишь в радиусе километра от дома и в не дольше часа.

Вдобавок к объявленному комендантскому часу пригородской транспорт продолжит работу, но перемещаться между регионами запрещено.

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Германия

На фоне значительного скачка заболеваемости в ФРГ 28 октября канцлер Ангела Меркель объявила о новых жестких мерах противодействия эпидемии на федеральном уровне.

В связи с этим со 4 ноября на месяц закроются двери заведений общепита (кроме торговли навынос), фитнес-клубов, тату-салонов, бассейнов, косметических и массажных студий, театров, кинотеатров и концертных залов, а футбольные матчи будут проходить без зрителей.

Кроме того, собираться в общественных местах могут только члены только двух домохозяйств, но не более десяти человек одновременно.

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Бельгия

Бельгия занимает в Евросоюзе первое место по уровню заражения коронавирусом – количество инфицированных за последние две недели в королевстве достигло 1 390 человек на сто тысяч населения.

На этом фоне в стране обязательно ношение масок, действует запрет на работу кафе, баров, ресторанов, культурных, развлекательных и спортивных объектов, а также комендантский час с полуночи до 05:00, а в Брюсселе — с 22:00 до 06:00. Покидать дом можно только чтобы выгулять собаку либо с целью спасения здоровья или имущества.

Нидерланды

Схожие ограничения действуют и в Нидерландах: закрыты кафе, бары и рестораны, а после 20:00 запрещена продажа алкоголя и занятие любительским спортом, кроме тех видов активности, которые позволяют соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

В публичных мероприятиях разрешено участие не более 30 человек, а дома можно принимать максимум трех гостей.

Чехия

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До 3 ноября в стране снова объявили режим чрезвычайной ситуации, который предполагает закрытие школ, ресторанов, баров, клубов, спортивных и культурных объектов, а также большинство магазинов. По воскресеньям розничная торговля запрещена вообще, кроме работы АЗС и аптек.

С 28 октября объявлен комендантский час с 21:00 по 05:00, а полицейским разрешили штрафовать нарушителей масочного режима на 10 тыс. крон (около 400 евро).

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Польша

29 октября количество заразившихся коронавирусом в Польше впервые преодолело отметку в 20 тыс. человек, а всего зафиксировано около 320 тыс. случаев.

На этом фоне власти не исключают введения полного локдауна, а несколько недель назад был вновь объявлен повсеместный масочный режим. Заведения в стране работают только навынос, а школьники, кроме младшеклассников, учатся дистанционно.

Собираться вместе разрешено не более чем по пять человек, а подросткам разрешено находиться на улице только в сопровождении взрослых.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Испания

В Испании, которая первой из европейских стран перешагнула отметку в миллион заразившихся коронавирусом, с этой недели действует режим повышенной готовности, а до 9 ноября действует комендантский час с 23:00 до 06:00.

Кроме того, 7 из 17 автономных сообществ – Мадрид, Арагон, Астурия, Наварра и Риоха, Страна Басков, Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча – запретили въезд и выезд со своих территорий. Властям отдельных сообществах разрешено самостоятельно принимать разрешения об ограничениях.

Италия

С начала недели из-за роста числа заражений бассейны, спортзалы, театры, кинотеатры, концертные залы, а также рестораны и бары должны закрываться после 18:00. Правительство не исключает последующие ограничения, а в Риме и ряде других городов и областей страны введен комендантский час.

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Швейцария

Власти страны обязали граждан носить маски во всех общественных местах, а ресторанам разрешено работать только 23 часов. Действует запрет на работу ночных клубов, дискотек. Максимальное количество участников общественных мероприятий – не больше 50 человек, спортивных и культурных событий – не более 15 человек. Вузы перешли на дистанционное обучение.

Греция

В стране действует адаптивный карантин, в связи с которым в регионе Родопи, а также крупных городах Салоники и Лариса приостановили большую часть работ, кроме розничной торговли и школ. Власти не исключают введение новых ограничений, чтобы избежать полномасштабного локдауна.

Дания

Датские власти запретили ночную продажу алкоголя (после 22:00) вплоть до начала следующего года, а также ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Также запрещено собираться более 10 людям одновременно, но это не касается рабочих собраний и профессиональных спортивных соревнований и тренировок. Количество зрителей на спортивных мероприятиях ограничено 500 людей.

Словакия

Передвигаться по улицам разрешено только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус – в стране идет кампания по общенациональному тестированию и скоро все, кто решил принять в ней участие, получат результаты.

Тем, у кого не будет COVID-сертификата, разрешается выходить на улицу, только чтобы купить продуктов или лекарства, либо для поездки на похороны, свадьбы, крещение, для ухода за близким человеком.

Напомним, что по состоянию на утро 29 октября в мире зафиксировано почти 44,5 млн случаев заражения COVID-19.

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