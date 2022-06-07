Евросовет назвал точную дату, когда обсудит заявку Украины

Заключение Еврокомиссии о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС власти получат в скором времени

Президент Украины Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Евросовет намерен обсудить статус кандидата в ЕС для Украины на саммите 23−24 июня.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает УНИАН.

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"Европейский совет отдельно отметил подготовку Европейской комиссией заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия о статусе кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Европейского совета 23-24 июня текущего года", – сказал он.

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