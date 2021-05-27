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Евросоюз готовит экономические санкции в отношении Беларуси – Боррель

27 мая, 15:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министры иностранных дел стран ЕС хотят обсудить, как выполнить решения об экономических и секторальных санкциях

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

Из-за принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить санкции в отношении Беларуси.

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Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает WHBL.

"Мы намерены обсудить, как имплементировать это решение о введении экономических и секторальных санкций против Беларуси... Мы начнем с Беларуси, с захвата самолета и задержания двух пассажиров – это нечто такое, что абсолютно неприемлемо", – сказал Боррель.

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Также он отметил, что европейские главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать:

  • ситуацию на Ближнем Востоке;
  • партнерские отношения ЕС со странами Африки;
  • развитие Индо-Тихоокеанской стратегии ЕС;
  • конфликты в странах Восточного партнерства, которые влияют на безопасность Европейского Союза.

Как мы писали ранее, главы стран и правительств стран – членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

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