Евросоюз готовит экономические санкции в отношении Беларуси – Боррель

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet
Из-за принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить санкции в отношении Беларуси.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает WHBL.
"Мы намерены обсудить, как имплементировать это решение о введении экономических и секторальных санкций против Беларуси... Мы начнем с Беларуси, с захвата самолета и задержания двух пассажиров – это нечто такое, что абсолютно неприемлемо", – сказал Боррель.
В трендеЗакрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)
Также он отметил, что европейские главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать:
- ситуацию на Ближнем Востоке;
- партнерские отношения ЕС со странами Африки;
- развитие Индо-Тихоокеанской стратегии ЕС;
- конфликты в странах Восточного партнерства, которые влияют на безопасность Европейского Союза.
Как мы писали ранее, главы стран и правительств стран – членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.
Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске