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Евросоюз может недополучить половину обещанных доз вакцины AstraZeneca – СМИ

24 февраля, 04:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Компания пытается повысить производительность

Компания AstraZeneca Plc сообщила Европейскому союзу, что может поставить менее половины доз вакцины против COVID-19, чем указано в контракте.

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Об этом сообщил официальный представитель ЕС, передает Reuters.

Так, официальный представитель ЕС, который непосредственно участвует в переговорах с англо-шведским производителем лекарств, рассказал агентству, что компания во время внутренних встреч сообщила, что "поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале" из обещанных 180 миллионов.

Представители AstraZeneca не опровергли слов чиновника, но затем заявили, что пытаются повысить производительность, чтобы все-таки поставить Евросоюзу обещанные 180 миллионов доз.

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"Мы надеемся, что сможем привести наши поставки в соответствии с соглашением о предварительных закупках", - заявили в компании.

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В Европейской комиссии отказались комментировать ситуацию, сославшись на конфиденциальность.

Напомним, 17 февраля стало известно, что компания Pfizer недопоставила в Европейский Союз около 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые должны были быть получены еще в декабре, что является третью от обещанной поставки.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС вакцина коронавирус AstraZeneca
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