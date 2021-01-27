Українська
$ 28,15
34,19
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Евросоюз может подать на AstraZeneca в суд

27 января, 00:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Еврокомиссии призвали производителей вакцин выполнить обязательства

Государства Европейского союза должны усилить давление на британо-шведсккую фармацевтическую компании AstraZeneca за промедления с поставками вакцин и подумать о привлечении компании к ответственности через суд.

Реклама

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичc, передает DW.

"Эта возможность (привлечение к суду. – Ред.) должна быть рассмотрена и скоординирована странами ЕС", – сказал Ринкевичc.

Тем временем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвала производителей вакцин, которые подписали контракты с ЕС, выполнить свои обязательства, посеольку, по ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от коронавируса и теперь ожидает выполнения обязательств перед ней/

В тренде
Цветы, трактора и дубинки: фермеры сорвали "праздник года" в Индии (фото и видео)

По словам Фон дер Ляен, Брюссель намерен создать механизм контроля за экспортом вакцин за пределы ЕС.

Реклама

Напомним, проблемы в производстве вакцины AstraZeneca возникли из-за снижения производительности на предприятиях в Евросоюзе, которые участвуют в цепочке поставок.

Ранее в компании заявили, что количество доступных вакцин AstraZeneca будет на 60% меньше, чем ожидалось, в связи с производственными проблемами.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд ЕС вакцина коронавирус AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причина
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причинаЕвросоюз
Российский
Российский "Газпром" допустил остановку "Северного потока – 2"Экономика
Власти Норвегии объяснили смерти после COVID-вакцинации (видео)
Власти Норвегии объяснили смерти после COVID-вакцинации (видео)Евросоюз
"Это позор": Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за УкраиныПолитика
В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фото
В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фотоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять