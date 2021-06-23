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Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Беларуси. Когда их введут?

23 июня 2021 14:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 23 июня, Европейский союз одобрил введение секторальных экономических санкций против Беларуси.

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Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только что дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Так называемая письменная процедура начинается в ближайшее время и должна быть завершена завтра. Это означает, что санкции могут быть опубликованы в официальном журнале ЕС завтра поздно вечером", - отметил он.

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