Евросоюз одобрил применение COVID-вакцины Pfizer

Европейский Союз одобрил применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer.

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О решении рассказала директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук.

"Число инфекций растет по всей Европе, и мы осознаем огромную ответственность за то, чтобы вывести вакцину на рынок как можно быстрее, сохраняя при этом надежность научного обзора", – отметила она.

Теперь для запуска кампании по вакцинации в странах необходимо официальное одобрение Европейской комиссии. Этот шаг может занять еще два дня.

Предполагается, что вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза начнется 27 декабря. Об этом уже заявили власти Германии, Австрии и Италии.

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Как сообщалось ранее, стоимость для Евросоюза одной дозы вакцины Pfizer/BioNTech составит 15,5 евро, или около 18,9 доллара. Это немного ниже той стоимости, которую согласились заплатить Соединенные Штаты.

Также мы писали, что в Израиле стартовала кампания вакцинации. Первым человеком, получившим прививку, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он призвал всех израильтян сделать вакцину против коронавируса.

Кроме того, в США, где массовая вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech началась 14 декабря, расследуют случаи аллергических реакций у людей, которым сделали прививку.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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