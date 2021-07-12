Українська
$ 27,32
32,41
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Евросоюз продлил антироссийские санкции. Что запрещено

12 июля 2021 12:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

Кроме экономических санкции, продлили ограничения еще и за оккупацию Крыма

Новые санкции будут действовать до 2022 года / Фото: коллаж "Сегодня"

Новые санкции будут действовать до 2022 года / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 12 июля, Евросоюз продлил санкции против целых секторов российской экономики из-за российской агрессии на территории Украины.

Об этом сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвак.

Реклама

Кроме экономических санкций, Евсоюз продлил ограничения за незаконную аннексию Россией Крыма и умышленную дестабилизацию политическо-социальной ситуации в Украине.

Читайте также: Послы ЕС одобрили экономические санкции против России

Таким образом, санкции:

Не пропусти!
Лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. Но он – герой финала Италия – Англия
Джанлуиджи Доннарумма
  • ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе;
  • запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всех материалов, связанных с обороной;
  • устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования и конечных потребителей в России;
  • запрещают формы финансовой помощи и посреднических услуг в отношении российских финансовых учреждений;
  • ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний.

Санкции будут действовать до 31 января 2022 года.

Реклама

Как мы писали ранее, по итогам Евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

К слову, на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Зеленский начал визит в Германию со встречи с преемником Меркель
Зеленский начал визит в Германию со встречи с преемником МеркельВласть
Данилов: Франция и Германия виноваты в нападении России на Украину
Данилов: Франция и Германия виноваты в нападении России на УкраинуВласть
Венгрия начнет получать газ в обход Украины – строительство газопровода завершилось
Венгрия начнет получать газ в обход Украины – строительство газопровода завершилосьЭкономика
Уже больше половины случаев: Дельта-штамм вытесняет обычный коронавирус
Уже больше половины случаев: Дельта-штамм вытесняет обычный коронавирусЕвросоюз
Объявлена тревога. Самолеты РФ сорвали встречу Науседы с премьером Испании (видео)
Объявлена тревога. Самолеты РФ сорвали встречу Науседы с премьером Испании (видео)Евросоюз
У одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект
У одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффектЕвросоюз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять