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Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

10 декабря, 21:06

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Решение ЕС вступит в силу с 14 декабря

10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

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Как сообщил на странице в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс, решение приняли на саммите глав государств ЕС.

Как написал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвиак, таким образом экономическое давление на РФ будет действовать еще минимум шесть месяцев. Напомним, санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода. "За" проголосовали представители 27 стран.

Решение ЕС вступит в силу с 14 декабря. Санкции против РФ из-за Украины впервые были введены 31 июля 2014 года. В сентябре того же года эти меры усилили.

Напомним, ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они распространяются и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

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Также Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, который известен как "повар Путина".

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Россия Крым оккупация Украина санкции
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