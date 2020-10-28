Евросоюз сможет вакцинировать от COVID-19 к 2022 году только часть населения – СМИ

Пока нет уверенности в эффективности разрабатываемых вакцин

Только часть населения Европейского союза может быть вакцинирована против нового коронавируса до 2022 года, поскольку нет уверенности в достаточной эффективности разрабатываемых вакцин и их может не хватить.

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Об этом заявили официальные лица Евросоюза на закрытом заседании, передает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ЕС, в 27 стран которого проживают 450 миллионов человек, заказал более миллиарда доз потенциальных вакцин против COVID-19 от трех производителей и ведет переговоры о предварительной закупке еще миллиарда доз с другими компаниями.

"До конца 2021 года не будет достаточного количества доз вакцины против COVID-19 для всего населения", - заявил на заседании представитель Европейской комиссии.

Еще один чиновник подтвердил эту информацию агентству. Представитель Еврокомиссии пока не дал комментариев на эту тему.

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Издание отмечает, что Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцин будет недостаточно "на начальных этапах", но никогда не уточняла, как долго продлится этот период.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года. Эксперты ВОЗ ожидают данных третьей фазы испытаний вакцин в начале следующего года.

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