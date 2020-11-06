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Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и 14 белорусских чиновников

6 ноября, 16:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Санкции введены за репрессии против протестующих

Европейский Cоюз ввел санкции против нелегитимного президента Александра Лукашенко, решение было опубликовано в официальном журнале ЕС.

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Как сказано в документе, санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников ввели, "исходя из серьезности ситуации в Беларуси и в связи с продолжающимися репрессиями против активистов гражданского общества и оппозиции".

В "черный список" помимо Лукашенко добавлены пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, старший сын и советник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, а также некоторые высокопоставленные чиновники МВД и силовых структур.

Напомним, вслед за Латвией, Литвой и Эстонией к санкциям против Лукашенко из-за фальсификаций на выборах 9 августа и насилия к протестующим должны были присоединиться и остальные страны Евросоюза. Решение было принято на встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран – членов евросообщества, которая прошла 12 октября в Люксембурге, однако официально его не объявляли до сегодняшнего дня.

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В августе Евросоюз отказался признавать результаты шестых президентских выборов в Беларуси, согласно которым Лукашенко переизбрали на очередной срок. В Брюсселе продолжили называть его нелегитимным и после инаугурации, но признались, что все же будут поддерживать контакты.

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На этом фоне в начале октября глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что ЕС вводит санкции против 40 граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и пыткам задержанных митингующих. Но тогда ограничительные меры не затронули Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты ЕС Беларусь санкции Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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