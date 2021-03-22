Евросоюзу "абсолютно не нужна" российская вакцина Sputnik V – еврокомиссар

Европейский Союз не нуждается в российской вакцине Sputnik V от COVID-19, ему достаточно производимых в Европе вакцин, чтобы добиться иммунитета на всем континенте.

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Об этом заявил глава целевой группы Еврокомиссии по вакцинам Тьерри Бретон, передает Reuters.

"Нам абсолютно не нужен Sputnik V. Сегодня у нас явно есть возможность доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня, а, следовательно, к 14 июля у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", - сказал еврокомиссар.

В то же время Бретон считает, что ЕС должен помочь России в производстве вакцины, если это необходимо, но приоритет следует отдавать европейцам.

"Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", – сказал он.

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Следует отметить, что в последнее время страны Европейского Союза все больше посматривают в сторону российской вакцины "Спутник V" из-за проблем с поставками уже признанных препаратов против COVID-19.

Напомним, недавно Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать "Спутник V", но ответственность за последствия после применения российской вакцины целиком возложили на плечи местных властей.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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