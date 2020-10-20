Facebook грозит крупный штраф за раскрытие данных детей в Instagram

Управление комиссара Ирландии по защите данных (DPC), представляющее Евросоюз, расследует возможную утечку и недостаточную защищенность личных данных детей в соцсети Instagram, которая принадлежит компании Facebook.

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Об этом сообщает BBC.

DPC отвечает за защиту права людей на конфиденциальность в интернете и имеет право налагать крупные штрафы. Если следствие выяснит, что Instagram нарушил законы о конфиденциальности, на его владельца могут наложить большой штраф.

Расследование начато из-за сообщений о том, что Instagram не смог защитить данные пользователей, в том числе допустил обнародование адресов электронной почты и номеров телефонов лиц младше 18 лет.

Ранее американский специалист по обработке данных Дэвид Стир пожаловался в DPC, что за год не менее 60 миллионов пользователей в возрасте до 18 лет получили возможность легко изменить свои профили на бизнес-аккаунты, что сделало доступной личную информацию в них.

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DPC изучает, есть ли у Facebook правовая основа для обработки персональных данных детей и применяет ли он адекватные меры защиты и ограничения в отношении таких пользователей в Instagram.

Компания Facebook заявила, что не согласна с претензиями, поскольку информирует пользователей о том, что данные в бизнес-аккаунтах будут общедоступными. В то же время там подчеркнули, что сотрудничают со следствием.

Напомним, социальная сеть Facebook обновила правила в отношении контента, разжигающего ненависть, и теперь будет удалять все, что касается отрицания Холокоста или искажения фактов о нем.

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