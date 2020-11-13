Facebook удалил страницу польского депутата-украинофоба и любителя Путина

Януш Корвин-Микке заявил, что его страницу заблокировали «фашисты и большевики»

Соцсеть Facebook удалила страницу депутата польского Сейма Януша Корвина-Микке, известного своей антиукраинской позицией и симпатиями к президенту РФ Владимиру Путину.

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Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Как пишет издание, 77-летний Корвин-Микке был самым популярным польским политиком в Facebook. Его фан-страницу за последнее время посмотрели почти 780 тысяч человек. Он даже опередил президента Анджея Дуду, у которого было 755 тысяч подписчиков, и одного из лидеров президентских выборов 2020 года Шимона Головню (700 тысяч).

Политик в Twitter (где его аккаунт работает без сбоев) пожаловался, что его страница была заблокирована "по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками". Хотя ранее отдельные записи Корвина-Микке блокировались много раз.

Корвин-Микке возглавляет ультраправую партию "Конфедерация", которую премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинял в связях с Россией.

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Ранее он отличился украинофобскими заявлениями, уверяя, что Польша готовила снайперов для расстрела протестующих на Майдане, и заявлял, что Киев, а не Москва, является врагом Варшавы.

Будучи депутатом Европейского парламента, Корвин-Микке поддержал оккупацию Крыма Россией, а в конце 2015 года через Москву посетил захваченный полуостров, в связи с этим ГПУ открыла против него производство, а СБУ запретила въезд на территорию Украины.

В 2010-м он баллотировался на пост президента Польши, после гибели в смоленской катастрофе тогдашнего главы государства Леха Качиньского, однако победил Бронислав Коморовский, спикер Сейма.

В 2015-м Януш Корвин-Микке также баллотировался в президенты Польши, однако не вошел даже в тройку лидеров, когда победил Анджей Дуда.

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