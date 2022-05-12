Финляндии и Швеции предоставят членство в НАТО быстро – дипломаты

После этого союзники проведут больше военных учений в двух странах

В НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Североатлантическом альянсе ожидают, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО, и быстро предоставят им членство, поскольку вторжение России в Украину заставляет "радикально переосмыслить европейскую безопасность".

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова пяти дипломатов и официальных лиц НАТО.

Реклама

Решения двух стран

По их словам, в течение года после ратификации своего членства союзники предоставят увеличенное военное присутствие в скандинавском регионе, проведут больше военных учений и военно-морского патрулирования в Балтийском море и, возможно, перебросят американские и британские силы через Финляндию и Швецию.

При этом отмечается, что Финляндия и Швеция не выиграют от статьи НАТО о коллективной обороне, согласно которой нападение на одного союзника является нападением на всех, до тех пор, пока парламенты всех 30 государств-членов не ратифицируют это решение.

Ожидается, что президент Финляндии Саули Ниинистё объявит о своей позиции в четверг, 12 мая, что будет рассматриваться как официальное подтверждение решения Хельсинки о присоединении к НАТО. Также в воскресенье, 15 мая, в Швеции примут решение о том, стоит ли отказываться от многолетней оппозиции членству в НАТО.

Реклама

"Да, они подадут заявку, и им будет предоставлено членство", – сказал один высокопоставленный дипломат на условиях анонимности.

Второй дипломат отметил, что "Если не сейчас, то когда?", а третий – что Россия не в состоянии атаковать "северные страны". Однако они заявили, что Москва может объявить, что перемещает ракеты, другое вооружение и бронетехнику ближе к границе с Финляндией.

Некоторые дипломаты ожидали, что Финляндия и Швеция подадут заявку на членство в НАТО за несколько недель до саммита в Мадриде, чтобы получить там одобрение, на котором будут присутствовать все союзные лидеры, включая президента США Джо Байдена.

Как утверждается, это было бы символично для НАТО, поскольку именно на саммите союзников в Мадриде в 1997 году Венгрии, Польше и Чешской Республике было предложено присоединиться к первой из нескольких волн расширения НАТО на восток.

Реклама

Напомним, финская газета Iltalehti, ссылаясь на анонимные источники в правительстве, сообщала, что Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже 12 мая.

Читайте также: