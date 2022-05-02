Финляндия ускоряет процесс присоединения к НАТО: когда примут решение

Страна решила не дожидаться саммита Североатлантического альянса

Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО ближе к середине мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже 12 мая.

Об этом сообщает финская газета Iltalehti, ссылаясь на анонимные источники в правительстве.

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Отмечается, что страна решила не дожидаться саммита Североатлантического альянса, который состоится в конце июня, а ускорить процесс присоединения к НАТО.

При этом решение будет приниматься в два этапа: сначала президент страны объявит о своей положительной позиции по этому вопросу, а потом парламент поддержит его решение.

Ранее финский парламент поддержал вступление страны в НАТО. Решение одобрил 121 депутат, против были 12 депутатов.

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Напомним, глава отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что если Финляндия станет членом НАТО, то она направит войска в страны Балтии.

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