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Флаги, файеры и петарды: в Варшаве националисты провели запрещенный марш независимости (фото)

11 ноября, 16:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вышедшие на марш забросали копов бутылками и камнями

Польша отмечает один из главных государственных праздников — День независимости. В среду, 11 ноября, несмотря на запреты властей, в Варшаве провели традиционный марш.

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Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Agencja Gazeta/via REUTERS

Agencja Gazeta/via REUTERS

В ежегодном марше приняли участие несколько тысяч членов националистических и ультраправых организаций. С флагами Польши, файерами и петардами участники шествия заблокировали центральные улицы Варшавы.

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Agencja Gazeta/via REUTERS

Agencja Gazeta/via REUTERS

К участникам акции присоединились байкеры и велосипедисты, так как ранее планировалось, что марш из-за эпидемии коронавируса пройдет только на машинах и мотоциклах. При этом социальная дистанция не соблюдается, а многие пришли на акцию без масок.

Agencja Gazeta/via REUTERS

Agencja Gazeta/via REUTERS

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В этом году марш националистов прошел под лозунгом: "Верны идее до гроба".

Как сообщает полиция Варшавы в Twitter, группы хулиганов напали на полицейских, защищавших безопасность других граждан. Небольшие подразделения силовиков вынуждены были действовать в ответ, применив меры принуждения для восстановления правопорядка.

Напомним, массовые беспорядки и нападения националистов на копов стали уже недоброй традицией на День независимости Польши.

В силовиков бросают бутылки и камни, кроме того, хулиганы дерутся друг с другом и с политическими оппонентами.

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Польша День Независимости файер националисты марш Варшава бутылки драки

Источники: Сегодня , ТАСС

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