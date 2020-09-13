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Франция бьет рекорды по коронавирусу: свыше 10 тыс. зараженных за сутки

13 сентября, 02:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В стране зафиксирован самый высокий показатель с начала пандемии

Во Франции врачи за предыдущие сутки зафиксировали более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщил Минздрав страны, передает Reuters.

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Согласно официальным данным, коронавирусом заболел 10 561 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии COVID-19 во Франции.

В последние дни во Франции фиксировали быстрый рост количества заражений: так в четверг было 9843 случая заражения коронавирусом COVID-19.

От последствий заражения за минувшие сутки в стране скончались 17 человек.

Отмечается, что такой рост заставил правительство наметить дополнительные меры, чтобы не допустить возврата ко всеобщей изоляции, которая вводилась ранее в этом году.

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Премьер-министр Жан Кастекс пообещал предпринять шаги по ускорению испытаний вакцины и ужесточению местных мер в зонах с высоким уровнем заражения.

Ранее мы сообщали, что во Франции рассчитывают получить вакцину от коронавируса не позднее следующей весны. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что ученые уже приблизились к созданию вакцины и испытания продвигаются хорошо.

О том, когда обещают вакцину в Германии, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция коронавирус COVID-19
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