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Франция будет отправлять больных с COVID-19 на лечение в Германию

4 ноября, 03:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Французские больницы не справляются с наплывом пациентов

Франция собирается отправлять часть пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на лечение в Германию, поскольку в больницах страны катастрофически не хватает мест.

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Об этом заявил глава французской Федерации госпиталей Фредерик Валету, сообщила La Provence.

"Перевод в другие регионы, даже в другие страны, поможет снизить нагрузку, иногда это будет необходимо", – сказал Валету.

По словам Валету, в последние дни некоторые французские больницы не справляются в резко выросшей в последние дни нагрузкой, в частности в регионах Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.

Поэтому местные власти во Франции договариваются о переводе больных коронавирусом о переводе в соседние регионы или даже страны.

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По словам главы Федерации госпиталей, перевод пациентов из О-де-Франс в Германию и другие регионы запланирован уже в ближайшие дни.

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Германия Франция больницы больные коронавирус COVID-19
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