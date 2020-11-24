Франция подтвердила выполнение Украиной Минских соглашений

Украина в декабре 2019 года в очередной раз продемонстрировала свою приверженность полному выполнению Минских соглашений и с тех пор в Трехсторонней группе продолжается обсуждение способов интеграции "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции в ответ на вопрос журналиста.

"12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских соглашений. С тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о точных способах интеграции "формулы Штайнмайера в украинское законодательство", – сказал представитель министерства.

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Во французском МИД также отметили, что Франция вместе с Германией продолжают усилия в рамках "нормандского формата", чтобы заставить стороны выполнять обязательства, взятые на парижском саммите, для достижения прогресса в установлении мира на востоке Украины.

Напомним, в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) позволили в этом году добиться первых сдвигов в урегулировании ситуации на Донбассе.

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