Франция предостерегает Россию от новой волны агрессии против Украины: будут серьезные последствия

В пятницу,12 ноября, состоялась встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства Вооруженных Сил Франции.
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Стороны подняли вопрос ухудшения ситуации в Украине из-за агрессии со стороны РФ. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации безопасности в Украине.
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"Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины", – отмечает пресс-служба.
В то же время министры призвали Кремль как можно скорее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.