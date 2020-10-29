Франция в осаде террора: на улицы выведут тысячи военных

На фоне теракта в Ницце, где сегодня утром произошло тройное убийство в церкви, во Франции вводят дополнительные меры безопасности.

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Об этом, как сообщает Nice Matin, 29 октября заявил прибывший в Ниццу французский президент Эммануэль Макрон

Он заявил, что страна подверглась нападению "исламских террористов" и сейчас Франция находится в опасности.

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"Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, нашей свободы и нашего желания не поддаваться террору", – отметил Макрон, призвав противопоставить террористам "твердость и единство".

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В связи с этим на завтрашнем заседании Совета обороны будет принято решение усилить охрану школ и молитвенных мест. Кроме того, была объявлена антитеррористическая операция „Часовой" (Sentinelle), в ходе которой на территории страны мобилизуют 3-7 тысяч военных.

Напомним, что утром 29 октября в римско-католический собор Нотр-Дам-де-Ницц ворвался мужчина с холодным оружием и убил мужчину и женщину. Еще один человек был ранен и скончался уже за пределами церкви.

После этого нападения произошли в городе Авиньон на юго-востоке страны и в Джидде (Саудовская Аравия), где мужчина ранил охранника французского посольства. Еще две атаки – в Лионе и в пригороде Парижа удалось предотвратить.

Предполагается, что причиной случившегося может быть реакция французских властей на убийство студентом-исламистом учителя Самюэля Пати:

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