Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Франция возвращает свое посольство в Киев

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 02:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Европейские страны начали возвращать свои диппредставительства в Киев
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев. Об этом сообщило диппредставительство Франции в Украине.

"Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях для борьбы с начатой Россией 24 февраля войной", – заявили в Министерстве иностранных дел Франции. выпуск.

Помощь от Франции

Франция оказывает поддержку Украине в виде военной техники, гуманитарной помощи и в контексте расследования злоупотреблений, совершенных российскими войсками в отношении украинских мирных жителей.

Реклама

Правительство Франции выделило сто миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и соседним странам, включая Польшу и Молдову, в которых находится много украинских беженцев.

Ситуация с дипломатами

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 14 апреля
1
Личный состав 19900
Личный состав
2
Самолеты 160
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1437
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять