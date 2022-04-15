Франция возвращает свое посольство в Киев

Европейские страны начали возвращать свои диппредставительства в Киев

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Посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев. Об этом сообщило диппредставительство Франции в Украине.

"Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях для борьбы с начатой Россией 24 февраля войной", – заявили в Министерстве иностранных дел Франции. выпуск.

Помощь от Франции

Франция оказывает поддержку Украине в виде военной техники, гуманитарной помощи и в контексте расследования злоупотреблений, совершенных российскими войсками в отношении украинских мирных жителей.

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Правительство Франции выделило сто миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и соседним странам, включая Польшу и Молдову, в которых находится много украинских беженцев.

Ситуация с дипломатами