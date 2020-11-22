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Француза приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство жены

22 ноября, 16:37

Ольга Литвин Ольга Литвин

Мужчина избил жену до смерти, после чего сжег ее тело

Джонатана Даваля во Франции приговорили к 25 годам тюрьмы за жестокое убийство жены.

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Об этом сообщает midilibre.fr.

После того как женщина сообщила о своем решении разорвать отношения, мужчина убил ее.

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Сам Джонатан заявил об исчезновении супруги, 29-летней банковской служащей, в полицию. Он рассказал, что Алексия пошла на пробежку и больше не вернулась.

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В ходе расследования он несколько раз менял свои показания. Но в итоге все же признал, что является единственным виновником гибели Алексии и избил жену до смерти, а тело сжег.

36-летний мужчина не проявлял никаких эмоций, когда ему зачитывали приговор. Ранее он лишь сказал "извините" родителям жены.

Напомним, столичные полицейские задержали иностранца за покушение на убийство мужчины.

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Сегодня, 22 ноября, в Киеве в ресторане, который находится в Голосеевском парке, нашли тело девушки. Она была полураздета. По предварительным данным, ее задушили. Тело лежало возле уборной ресторана.

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Франция убийство приговор жена муж
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