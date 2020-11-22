Француза приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство жены

Мужчина избил жену до смерти, после чего сжег ее тело

Джонатана Даваля во Франции приговорили к 25 годам тюрьмы за жестокое убийство жены.

Реклама

Об этом сообщает midilibre.fr.

После того как женщина сообщила о своем решении разорвать отношения, мужчина убил ее.

Реклама

Сам Джонатан заявил об исчезновении супруги, 29-летней банковской служащей, в полицию. Он рассказал, что Алексия пошла на пробежку и больше не вернулась.

Читайте также: Убийство ребенка в Переяславе: генпрокурор рассказала о деталях судебного заседания

В ходе расследования он несколько раз менял свои показания. Но в итоге все же признал, что является единственным виновником гибели Алексии и избил жену до смерти, а тело сжег.

36-летний мужчина не проявлял никаких эмоций, когда ему зачитывали приговор. Ранее он лишь сказал "извините" родителям жены.

Напомним, столичные полицейские задержали иностранца за покушение на убийство мужчины.

Реклама

Сегодня, 22 ноября, в Киеве в ресторане, который находится в Голосеевском парке, нашли тело девушки. Она была полураздета. По предварительным данным, ее задушили. Тело лежало возле уборной ресторана.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама