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Французские ученые предупредили: подхватить COVID-19 в баре проще, чем в транспорте

17 декабря, 19:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Риск заразиться коронавирусом выше, когда в доме есть дети школьного возраста

При посещении баров и ресторанов, а также спортзалов, риск заразиться коронавирусом выше, чем в транспорте или в магазине.

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Об этом говорится в исследовании французских ученых из Института Пастера.

"Посещение ресторанов и баров было связано с дополнительным риском. Этот дополнительный риск не наблюдался при посещении магазинов в период контроля за их работой", – говорится в исследовании института.

Исследователи выяснили, что риск заразиться коронавирусом выше, когда в доме живет много людей, особенно если среди них есть дети школьного возраста.

Как оказалось, у детей симптомы коронавирусной болезни практически отсутствуют, когда они инфицированы, поэтому их зачастую не определяют в качестве источника инфекции.

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Ученые также обнаружили связь между дополнительным риском заражения и посещением спортивных залов. При этом занятия спортом на открытом воздухе и езда в общественном транспорте, наоборот, вероятность заразиться не повышает.

Исследователи провели опрос среди 25,6 тыс. человек (из них 62% – женщины и 72% – люди в возрасте от 29 до 58 лет).

Напомним, профессор кафедры детских инфекционных заболеваний Национального медуниверситета им. Богомольца Оксана Выговская рассказала, что дети в большинстве случае заражаются не в школе, а дома. Хотя они считаются носителями и переносят болезнь легко, чтобы заболеть, – нужен продолжительный контакт, т.е. общение с родственниками.

Также напомним: хотя у детей COVID-19 протекает менее болезненно, чем у взрослых, американские ученые обнаружили несколько опасных симптомов, которые могут быть вызваны этой инфекцией – например, "клубничный язык".

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Франция ученые кафе рестораны заражение коронавирус COVID-19

Источники: Сегодня , Интерфакс

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