G7 и ЕС потребовали от России прекратить провокации у границ Украины

В "Большой семерке" и Евросоюзе назвали действия РФ опасными и дестабилизирующими, а Украину похвалили за сдержанную позицию

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) и высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель глубоко обеспокоены продолжающимся наращиванием Россией войск у восточной границы Украины и в незаконно аннексированном Крыму и призывают немедленно прекратить провокации и снизить напряженность.

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Об этом говорится в совместном заявлении G7 и ЕС, опубликованном на сайте Госдепа.

"Крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления являются опасной и дестабилизирующей деятельностью. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами", – говорится в документе.

Главы МИД и Боррель в очередной раз подтвердили неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержали ее "сдержанную позицию".

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"Мы призываем все стороны конструктивно участвовать в Трехсторонней контактной группе по предложениям ОБСЕ о подтверждении и укреплении режима прекращения огня", – подчеркнули в G7.

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Напомним, ранее США и НАТО уже выразили свою обеспокоенность в связи с действиями России и пригрозили Кремлю резкой реакцией в случае, если он решится пойти в новое наступление на Украину.

По словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, на границе с Украиной сосредоточено более 80 тысяч российских военных: свыше 40 тысяч – на восточной границе, и еще 40 тысяч – в оккупированном Крыму.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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