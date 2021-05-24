Генпрокуратура Литвы начала расследование захвата самолета Беларусью

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе. Фото Andrius Sytas/Reuters
Генеральная прокуратура Литвы, граждане которой летели рейсом Афины – Вильнюс компании Ryanair, принудительно прерванным 23 мая властями Беларуси, начала досудебное расследование инцидента с "захватом самолета". Расследование проводит Бюро криминальной полиции страны.
Об этом сообщила спикер литовской Генпрокуратуры Эляна Мартинонене, передает Delfi.
"Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми", – заявила она.
В полиция Литвы сообщили, что проводят расследование "по двум статьям Уголовного кодекса о принудительном исчезновении и захвате самолета".
Уже идентифицированы и будут опрошены первые свидетели, собираются материалы, ведется сотрудничество с прокурорами и должностными лицами других стран Евросоюза.
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В данный момент сотрудники полиции проводят "определенные процессуальные действия" в аэропорту, опрашивают прилетевших в Вильнюс пассажиров рейса и членов экипажа.
"Работает большая команда следователей, чтобы не задерживать людей, мы быстро опрашиваем всех и собираем все данные", – рассказал глава Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.
Более подробную информацию о расследовании Кишкис пообещал предоставить в понедельник.
Напомним, В воскресенье Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.
По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.
Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске