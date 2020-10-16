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Германию опять накрыл коронавирус: Меркель отменила саммит ЕС

16 октября, 18:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Германии установлен новый "коронавирусный" рекорд - 7334 новых заразившихся за сутки

Европейский Союз отменил очный саммит ЕС, который должен был пройти в следующем месяце в Германии – лидеры 27 стран-членов ЕС не смогут встретиться 16 ноября в Берлине из-за возобновившейся пандемии коронавируса.

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Об этом, как сообщает Associated Press, после саммита ЕС, который состоялся 16 октября в Брюсселе, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

"Нам придется обойтись без этой встречи. Я считаю это необходимым решением с точки зрения [ограничения] контактов", – сказала Меркель.

На ноябрьской встрече европейские лидеры планировали обсудить отношения с Китаем. В сентябре саммит ЕС-Китай тоже чуть не сорвался из-за пандемии COVID-19 – тогда вместо очной встречи состоялась видеоконференция с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Напомним, что сейчас Германия председательствует в ЕС. В этой стране растет число инфицированных коронавирусом, а 16 октября институт Роберта Коха сообщил о новом "рекорде" – 7334 новых заразившихся за сутки.

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Напомним, что в сентябре в Германия заявили о намерении уже в этом месяце предоставить миру вакцину против коронавируса.

Также стоит отметить, что еще в начале пандемии Меркель призывала немцев готовиться к тому, что около 70% населения страны может переболеть COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия Китай саммит коронавирус
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