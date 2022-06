Германия активно отговаривает поставлять западные танки в Украину – СМИ

Испания рассматривала возможность поставки 40 старых боевых танков "Леопард" немецкого производства Украине, однако на деле все оказалось не так просто.

Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечается, для доставки танков требовалось одобрение Берлина – и если бы в Германии на это согласились, то это был бы первый случай, когда член НАТО поставил боевые танки в Украину.

Издание пишет, что, судя по всему, план просочился в Мадрид до того, как кто-то в испанском правительстве, "знакомый с этой темой, вмешался, как несколько насмешливо заявили в федеральном правительстве".

Сейчас, как сообщается, речь идет максимум о десяти танках – и это решение тоже на балансе. Кроме этого, танки 1990-х годов "настолько обветшали", что будут готовы к отправке только через "много месяцев".

Журналист Штеффен Людке отметил у себя в Twitter, что если это все правда, то показывает, что правительство Германии не только не поставляет западные танки в Украину, но и активно отговаривает союзников делать это – в то время как украинское правительство, похоже, все больше и больше "отчаянно пытается получить тяжелое вооружение".

#Spain considered delivering #Leopard tanks Ukraine. Then Berlin told them off, according to @derspiegel info @MelAmann.



According to govnmt sources, warned that this step would be a departure from the informal decision of West not to supply Kiev with western tanks 1/4 pic.twitter.com/Sw2wFShkEv