Германия активно отговаривает поставлять западные танки в Украину – СМИ

Для доставки требовалось одобрение Берлина

СМИ пишут, что план еще не был окончательно согласован политически. / Фото: Коллаж: Сегодня, DPA

Испания рассматривала возможность поставки 40 старых боевых танков "Леопард" немецкого производства Украине, однако на деле все оказалось не так просто.

Об этом сообщает Spiegel.

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Детали

Как отмечается, для доставки танков требовалось одобрение Берлина – и если бы в Германии на это согласились, то это был бы первый случай, когда член НАТО поставил боевые танки в Украину.

"Однако, по данным берлинских правительственных кругов, с тех пор испанцы резко отступили: план еще не был окончательно согласован политически... Кроме этого, федеральное правительство в телефонных звонках предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и совершенно неформального и неофициального) решения не снабжать Киев танками", – говорится в материале.

Издание пишет, что, судя по всему, план просочился в Мадрид до того, как кто-то в испанском правительстве, "знакомый с этой темой, вмешался, как несколько насмешливо заявили в федеральном правительстве".

Сейчас, как сообщается, речь идет максимум о десяти танках – и это решение тоже на балансе. Кроме этого, танки 1990-х годов "настолько обветшали", что будут готовы к отправке только через "много месяцев".

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Журналист Штеффен Людке отметил у себя в Twitter, что если это все правда, то показывает, что правительство Германии не только не поставляет западные танки в Украину, но и активно отговаривает союзников делать это – в то время как украинское правительство, похоже, все больше и больше "отчаянно пытается получить тяжелое вооружение".

#Spain considered delivering #Leopard tanks Ukraine. Then Berlin told them off, according to @derspiegel info @MelAmann.



According to govnmt sources, warned that this step would be a departure from the informal decision of West not to supply Kiev with western tanks 1/4 pic.twitter.com/Sw2wFShkEv — Steffen Lüdke (@stluedke) June 11, 2022

Оружие Украине

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украине поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

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В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последнее снабжение зенитных и противотанковых средств состоялось 25 марта. Оно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил о передаче на фронт польских САУ "Краб". Это 5-й вид артиллерии 155 мм калибра, который Украине удалось привлечь от партнеров.