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Германия и Польша расследуют дело о нелегальном трудоустройстве украинцев

26 ноября, 00:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Соцстрах ФРГ недополучил из-за действий подозреваемых около 14 млн евро

В Германии федеральная полиция и таможенная служба провели в среду, 25 ноября, масштабную спецоперацию по всей стране в рамках расследования о незаконном трудоустройстве в Германии польскими фирмами преимущественно граждан Украины.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкую полицию.

Около тысячи правоохранителей были привлечены к обыскам в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях.

Одновременно прокуратура Польши провела следственные действия в отношении трех главных подозреваемых.

Расследование проводится против трех граждан Польши и связанных с ними 71 человека на территории Германии. Их подозревают в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, их незаконном трудоустройстве, а также в незаконном лишении и хищении заработной платы.

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По оценкам Главного таможенного управления Дрездена, из-за действий подозреваемых недоначисление в фонды социального страхования составили около 14 млн евро.

Во время следственных действий были изъяты носители данных, документы, огнестрельное оружие, боеприпасы, около 60 тыс. евро наличными и около одного килограмма золота стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

Напомним, в сентябре федеральная полиция Германии проводила спецоперацию по поиску нелегальных рабочих из Восточной Европы, в том числе из Украины. Тогда оказалось, что часть украинцев работали в Германии как студенты, хоть при проверке оказалось, что они ими не являлись.

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Германия Польша украинцы нелегалы трудоустройство украинцы за границей
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