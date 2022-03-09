Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты – Шольц

Страна предоставила Украине виды оборонных материалов

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Германия, безусловно, не будет отправлять военные самолеты в Украину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

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Позиция Германии

"Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили. Также верно и то, что мы должны очень тщательно учитывать то, что делаем конкретно. И, безусловно, боевые самолеты не являются частью этого", – сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц/Фото: Getty Images

На вопрос журналистов о том, выступает ли Германия категорически против запрета на импорт энергоресурсов из России, канцлер ответил, что уже несколько месяцев Германия работает над снижением зависимости страны от импорта ископаемого топлива.

"Есть много технических вопросов, которые необходимо решить", – сказал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от попыток атаковать каналы, по которым Украина получает помощь.

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Он заявил, что нападение РФ на линии поставок союзных государств, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасным обострением ситуации.

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