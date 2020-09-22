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Германия не может расследовать отравление Навального: СМИ узнали причину

22 сентября, 14:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Немецкая прокуратура назвала условия для начала расследования покушения на российского оппозиционера

Правоохранительные органы Германии не смогут начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите".

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Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, утверждая, что данное дело находится вне юрисдикции Германии.

По данным журналистов, после того, как политика, который на тот момент еще находился в коме, транспортировали из российского Омска с Германию, у канцлера Ангелы Меркель обратились в генеральную прокуратуру.

В немецком правительстве просили разъяснить, может ли Берлин расследовать покушение на Навального. Но в Карлсруэ пришли к выводу, что нет, поскольку данный случай не подпадает под действие Международного уголовного кодекса, поскольку не является военным преступлением.

Начало расследования усложняется тем, что отравление случилось в России. Но если Навальный скончается, будучи в Германии, или если его здоровье сильно ухудшится, это все же станет возможным.

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Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но немецкие врачи поставили ему другой диагноз – отравление ядом "Новичок".

После этого Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал провести международное расследование инцидента, ввести жесткие санкции против РФ и заморозить строительство газопровода "Северный поток – 2".

В сентябре Навальный вышел из комы, а сейчас идет на поправку и даже может самостоятельно ходить.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия отравление расследование оппозиционер Алексей Навальный новичок
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