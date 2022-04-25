Германия ошиблась, не начав военную поддержку Украины еще годы назад – вице-канцлер

По словам Роберта Хабека, поддержка Украины от его страны должна была начаться несколько лет назад

Германия помогает Украине поставлять тяжелое вооружение / Коллаж "Сегодня"

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает ошибкой то, что его страна не поддержала Украину в военном отношении намного раньше, ведь поддержка должна была начаться несколько лет назад.

Об этом пишет BBC News.

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"Мы, безусловно, должны были поддержать Украину в военном отношении гораздо раньше, и я говорю не просто о днях или неделях, а о годах", — говорит Роберт Хабек.

По словам вице-канцлера, Германия теперь помогает Украине поставлять тяжелое вооружение после того, как правительство пообещало увеличить расходы на оборону. Все для того, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

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