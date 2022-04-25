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Германия ошиблась, не начав военную поддержку Украины еще годы назад – вице-канцлер

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 14:26
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По словам Роберта Хабека, поддержка Украины от его страны должна была начаться несколько лет назад
Германия помогает Украине поставлять тяжелое вооружение / Коллаж "Сегодня"
Германия помогает Украине поставлять тяжелое вооружение / Коллаж "Сегодня"

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает ошибкой то, что его страна не поддержала Украину в военном отношении намного раньше, ведь поддержка должна была начаться несколько лет назад.

Об этом пишет BBC News.

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"Мы, безусловно, должны были поддержать Украину в военном отношении гораздо раньше, и я говорю не просто о днях или неделях, а о годах", — говорит Роберт Хабек.

По словам вице-канцлера, Германия теперь помогает Украине поставлять тяжелое вооружение после того, как правительство пообещало увеличить расходы на оборону. Все для того, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Вооружение со всего мира для Украины

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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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