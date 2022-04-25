Германия ошиблась, не начав военную поддержку Украины еще годы назад – вице-канцлер

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает ошибкой то, что его страна не поддержала Украину в военном отношении намного раньше, ведь поддержка должна была начаться несколько лет назад.
Об этом пишет BBC News.
"Мы, безусловно, должны были поддержать Украину в военном отношении гораздо раньше, и я говорю не просто о днях или неделях, а о годах", — говорит Роберт Хабек.
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По словам вице-канцлера, Германия теперь помогает Украине поставлять тяжелое вооружение после того, как правительство пообещало увеличить расходы на оборону. Все для того, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.
Вооружение со всего мира для Украины
- 19 апреля стало известно, что власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны.
- 18 апреля парламент Италии принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.
- Днем ранее было заявлено, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.
- Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.
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