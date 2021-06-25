Германия открыла границы для вакцинированных украинцев: как попасть в страну

Взрослые должны получить две прививки против коронавируса, а если болели накануне – одну

После открытия границ Испании Германия тоже разрешила въезжать в страну украинцам, которые получили две дозы прививки против коронавируса.

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Об этом пишет пресс-служба посольства Германии в Украине.

Отмечается, что украинцы смогут посетить Германию, если вакцинировались такими препаратами:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Для переболевших ковидом прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Им будет необходимо доказать, что перед прививкой они переболели COVID-19 – предоставить справку с положительным результатом ПЦР-теста. Справка может быть в электронном виде или в бумажной форме.

Что еще нужно знать, чтобы попасть в Германию?

надо предоставить цифровой COVID-сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой/бумажной форме. Документ может быть на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках;

невакцинированные украинцы до 12 лет могут въехать в страну при отрицательном ПЦР или антиген-тесте;

детям до шести лет никакого подтверждения ПЦР-теста не нужно.

Напомним, ранее Израиль открыл границы для украинцев. Для въезда граждане должны получить специальное разрешение, сделать ПЦР-тест на коронавирус и отбыть самоизоляцию.

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Также мы объясняли, что должно быть в документе, подтверждающем получение полного курса вакцины от COVID-19.

Кстати, мы рассказывали, что ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса