Германия отзывает своих дипломатов – на "низком старте" еще ряд стран

Родные и близкие дипломатов, желающие покинуть Украину, могут это сделать за счет МИД Германии

Эвакуация происходит фоне обострения российской агрессии

Германия вслед за США и Великобританией начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Об этом сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер, пишет Интерфакс.

Он отметил, что МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств на Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят, сообщил

Реклама

"Членам семьи сотрудников германских зарубежных представительств на Украине, а также членам семей сотрудников немецких организаций в Украине разрешено добровольно покинуть страну", – сказал он.

Также сообщается, что МИД Германии оплатит билеты родственникам дипломатов, если они примут решение покинуть Украину.

Правительство Японии также заявило о возможной эвакуации своих граждан из Украины. на данный момент такая необходимость изучается.

В тоже время министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил, что власти их страны уже разработали план эвакуации сотрудников своего посольства в Украине.

Реклама

Пресс-секретарь МИД Чехии Ленка До прокомментировал массовую эвакуацию дипломатов из Украины и отметил, что Чехия и Польша пока не готовят отзыва своих представителей.

Дания не собирается сразу следовать примеру США и эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве. В данный момент руководство страны внимательно следит за развитием ситуации. У них есть уже готовый план на случай экстренной эвакуации своих представителей.

Латвия также пока не планирует менять ситуацию. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс отметил, что посольство в Украине продолжает работать в штатном режиме.

Реклама

Эвакуация дипломатов из Украины

Ситуация с эвакуацией дипломатов началась 18 января, когда американское издание The New York Times сообщило о том, из Украины массово выезжают российские дипломаты. Вскоре МИД Украины и России опровергли эту информацию заявив о том, что диппредставительства работают в штатном режиме и что эвакуация не планируется.

24 января появилась информация о том, что Британия и США начали эвакуацию семей дипломатов из Украины.

В тоже время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России.

Украинская сторона считает, что решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве было преждевременным.