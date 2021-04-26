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Германия потребовала от России отменить ограничения судоходства в Черном море

26 апреля, 15:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Россия нагнетает обстановку в Черном и Азовском морях, а это не нравится Берлину

Берлин возмутило решение Москвы на полгода закрыть проход в трех районах Черного моря для иностранных кораблей, где якобы будут проходить военные учения российского флота.

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Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник пишет в своем Twitter.

По его словам, правительство Германии осудило "беспрецедентные" противоправные шаги России, направленные на ограничение свободы судоходства в Черном море в направлении Керченского пролива.

Официальный Берлин призвали принять все возможные меры для немедленной отмены Москвой этого произвола.

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Напомним, неделей ранее замминистра МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если Россия перекрыла Керченский пролив для прохода военных кораблей других государств, в том числе и Украины, то действовала в соответствии с международными договоренностями. Однако при этом он "успокоил" Киев, что запрета торгового судоходства на Азове не будет.

Также сообщалось, что Россия продолжает нагнетать ситуацию в приморских регионах Украины. Она стянула в Черное море военные корабли и авиацию, ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря.

Несмотря на то, что в РФ заявили об отводе войск от границы с Украиной, страна перебросила 15 кораблей Каспийской флотилии в Азово-Черноморский регион.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Германия Черное море Азов Керченский пролив ограничения судоходство Андрей Мельник

Источник: Сегодня

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