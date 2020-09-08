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Германия предоставит вакцину от коронавируса в октябре

8 сентября, 13:34

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

До конца года собираются произвести около 100 миллионов доз

Германия обещает предоставить вакцину против коронавируса уже через месяц. Опыты проводят совместно с американцами. Сейчас препарат тестируют на 30 тысячах добровольцев. Если все пройдет успешно, то в следующем месяце вакцину запустят в массовое производство. А до конца года могут выпустить 100 миллионов доз.

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Первой о готовности вакцины отчиталась Россия. Но она не прошла финальной, третьей фазы тестирования. Несмотря на это препаратом "Спутник пять" в октябре начнут массово вакцинировать россиян и тогда же проведут последний этап испытаний на 40 тысячах добровольцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Южная Корея начинает массовое производство лекарства от COVID-19. Первый этап клинических испытаний этого медикамента начался 17 июля. А 20 августа было получено разрешение на проведение второго этапа, к исследованиям привлечены шесть медицинских институтов.

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А еще мы разобрались, почему Украине выгоднее купить вакцину за границей. Эксперты утверждают, что налаживать производство отечественной вакцины придется с нуля. Ведь технологии, которые остались в стране, давно устаревшие.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Германия вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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