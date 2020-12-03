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Германия продлила частичный локдаун до 10 января

3 декабря, 03:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Германии эпидемиологическая ситуация остается неутешительной

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Германия продлила частичный локдаун до 10 января.

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Об этом сообщает DW.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что локдаун продлили для того, чтобы довести заболеваемость COVID-19 до менее чем 50 случаев на 100 тысяч человек на протяжении одной недели.

В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зедер уверен, что продление частичного локдауна поможет снизить заболеваемости коронавирусом.

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К слову, в Германии по состоянию на ночь 3 декабря зафиксировали более миллиона случаев коронавируса. За последние сутки было более 17 тысяч новых случаев.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 17 тысяч больных. В то же время побороли коронавирус 769 тысяч человек.

Ранее мы писали, что власти Германии хотят запретить работу горнолыжных курортов до 10 января и будут добиваться соответствующего соглашения со всеми странами ЕС.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия ЕС карантин коронавирус
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