В Германии сегодня возобновляют строительство "Северного потока – 2" – СМИ

По состоянию на утро субботы "Фортуна" стоит в немецком порту Висмар

Власти Германии раскрыли, кто будет укладывать трубы на немецком участке подводного газопровода "Северный поток – 2". Это будет баржа "Фортуна".

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Как сообщает РБК, в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

По состоянию на утро субботы "Фортуна" стоит в немецком порту Висмар.

27 ноября немецкое морское агентство разместило уведомление для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитках неназванного трубопровода.

Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства "Северного потока – 2", пока лишь в водах Германии. Работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря.

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Напомним, ранее Германия официально отсрочила получение газа из "Северного потока – 2". Запуск на полную мощность второй ветки газопровода EUGAL перенесли с 1 января на апрель 2021 года. Причина – задержки со строительством "Северного потока – 2".

Как сообщалось, недавно США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

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