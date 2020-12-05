Українська
$ 28,3
34,4
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Германии сегодня возобновляют строительство "Северного потока – 2" – СМИ

5 декабря, 10:02

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

По состоянию на утро субботы "Фортуна" стоит в немецком порту Висмар

Власти Германии раскрыли, кто будет укладывать трубы на немецком участке подводного газопровода "Северный поток – 2". Это будет баржа "Фортуна".

Реклама

Как сообщает РБК, в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

По состоянию на утро субботы "Фортуна" стоит в немецком порту Висмар.

27 ноября немецкое морское агентство разместило уведомление для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитках неназванного трубопровода.

В тренде
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски

Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства "Северного потока – 2", пока лишь в водах Германии. Работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря.

Реклама

Напомним, ранее Германия официально отсрочила получение газа из "Северного потока – 2". Запуск на полную мощность второй ветки газопровода EUGAL перенесли с 1 января на апрель 2021 года. Причина – задержки со строительством "Северного потока – 2".

Как сообщалось, недавно США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Германия Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Заткнись, курва украинская". В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинцаЕвросоюз
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысяч
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысячЕвросоюз
Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причина
Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причинаЕвросоюз
Кому угрожает тяжелая форма COVID-19: ученые нашли способ узнать о рисках заранее
Кому угрожает тяжелая форма COVID-19: ученые нашли способ узнать о рисках заранееЕвросоюз
Россияне наконец-то выбрали судно для завершения строительства
Россияне наконец-то выбрали судно для завершения строительства "Северного потока – 2"Экономика
Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразиться
Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразитьсяЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять