Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"

Пока в России не могут решить, развивать ли дальше проект хваленого, но небоеспособного танка "Армата", в Европе активно разрабатывают новую бронемашину, способную заменить немецкий танк Leopard 2 и заткнуть за пояс сырое российское изделие.
Что будет собой являть проектируемый Германией и Францией MGCS (Main Ground Combat System – Основная наземная боевая система), рассказывает газета Bild.
По информации издания, экипаж нового танка будет состоять из двух человек, что обусловлено стремлением к обеспечению автономного вождения машины.
MGCS будет оснащен пушкой калибра как минимум 130 мм (у Leopard 2 – 120 мм, у "Арматы" Т-14 – 125 мм), снаряды которой получат большую пробивную силу и скорость. Боеприпасы типа APFSDS (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд) будут созданы из суперпрочного вольфрамового сплава.
Новый танк получил гибридный двигатель и в комбинации с более легкой и прочной броней будет меньше потреблять топлива, сможет дольше находиться в строю без дозаправки.
По данным издания, расходы по проектированию новой машины обойдутся в 1,5 млрд евро. А в целом новое поколение танков может стоить Франции и Германии 100 млрд евро.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали российскую "Армату" бесполезной.
А между тем, как выглядят модернизированные украинские Т-64, смотрите на видео:
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