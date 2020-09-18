Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"

Пушка MGCS будет больше и мощнее, чем у Т-14

Пока в России не могут решить, развивать ли дальше проект хваленого, но небоеспособного танка "Армата", в Европе активно разрабатывают новую бронемашину, способную заменить немецкий танк Leopard 2 и заткнуть за пояс сырое российское изделие.

Реклама

Что будет собой являть проектируемый Германией и Францией MGCS (Main Ground Combat System – Основная наземная боевая система), рассказывает газета Bild.

По информации издания, экипаж нового танка будет состоять из двух человек, что обусловлено стремлением к обеспечению автономного вождения машины.

MGCS будет оснащен пушкой калибра как минимум 130 мм (у Leopard 2 – 120 мм, у "Арматы" Т-14 – 125 мм), снаряды которой получат большую пробивную силу и скорость. Боеприпасы типа APFSDS (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд) будут созданы из суперпрочного вольфрамового сплава.

Новый танк получил гибридный двигатель и в комбинации с более легкой и прочной броней будет меньше потреблять топлива, сможет дольше находиться в строю без дозаправки.

В тренде Навального номинировали на Нобелевскую премию мира: подробности

Реклама

По данным издания, расходы по проектированию новой машины обойдутся в 1,5 млрд евро. А в целом новое поколение танков может стоить Франции и Германии 100 млрд евро.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали российскую "Армату" бесполезной.

А между тем, как выглядят модернизированные украинские Т-64, смотрите на видео:

Видео: Укроборонпром

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама