Германия увеличила количество полиции на вокзалах, чтобы защитить украинок

Уже запрещено нескольким лицам находиться на территории вокзалов

Германия защищает украинцев на вокзалах. / Фото: DW.com, Коллаж: Сегодня

Германия усиливает количество полиции на вокзалах Германии, куда прибывают беженцы из Украины.

Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщает DW.

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Что происходит

Как отмечается, усиление присутствия полицейских необходимо, чтобы оградить украинок от торговцев людьми и преступников на сексуальной почве.

"Любой, кто попытается воспользоваться бедой, должен знать: мы отреагируем на такие действия по всей строгости закона", – заявила Нэнси Фезер.

/ Фото: DW.com

По ее словам, полицейские дежурят на вокзалах как в униформе, так и в штатском.

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"Всех призывают немедленно сообщать о какой-либо угрозе и прекращать ее", – сказала министр.

В то же время федеральная полиция уже запретила нескольким лицам находиться на территории вокзалов, куда прибывают беженцы. Среди подозреваемых – мужчины, ранее наказывавшиеся за преступления сексуального характера.

"Согласно сообщениям, молодые женщины из Украины все чаще подвергаются преследованиям сутенеров и торговцев людьми на вокзалах, а также наряду с ведомствами по делам иностранцев. Злоумышленники привлекают украинок деньгами и бесплатным жильем", – пишет издание.

Беженцы в Германии

DW сообщает, что уже более 3,3 млн человек покинули Украину из-за войны. В Германии уже официально зарегистрировали около 190 тысяч беженцев из Украины, однако сообщается, что вынужденных мигрантов-украинцев гораздо больше.

Напомним, Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее передаваемых Украине систем ПВО С-300.

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