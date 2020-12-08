Германия внесла миллион евро на План действий Совета Европы для Украины

Германия второй раз внесла миллион евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины, такую же сумму ФРГ внесла на поддержку Плана в 2019 году.

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Об этом сообщило посольство Германии в Украине.

Соответствующий договор подписали 7 декабря постоянный представитель ФРГ при Совете Европы, посол Рольф Мафаель и заместитель генсекретаря Совета Европы Габриелла Баттани-Драгони.

В посольстве утверждают, что это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобные планы действий Совета Европы для других стран.

"На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", – заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Проект "План действий Совета Европы для Украины 2018–2022 гг." – это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти, направленная на сопровождение Украине в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и деятельности в области прав человека, верховенства права и демократии, а также на поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

Напомним, Евросоюз из-за пандемии COVID-19 отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, который планировали провести 8 декабря в формате видеоконференции.

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