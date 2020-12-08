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Германия внесла миллион евро на План действий Совета Европы для Украины

8 декабря, 02:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Это самый большой вклад ФРГ в подобные планы действий

Германия второй раз внесла миллион евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины, такую же сумму ФРГ внесла на поддержку Плана в 2019 году.

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Об этом сообщило посольство Германии в Украине.

Соответствующий договор подписали 7 декабря постоянный представитель ФРГ при Совете Европы, посол Рольф Мафаель и заместитель генсекретаря Совета Европы Габриелла Баттани-Драгони.

В посольстве утверждают, что это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобные планы действий Совета Европы для других стран.

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"На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", – заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Проект "План действий Совета Европы для Украины 2018–2022 гг." – это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти, направленная на сопровождение Украине в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и деятельности в области прав человека, верховенства права и демократии, а также на поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

Напомним, Евросоюз из-за пандемии COVID-19 отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, который планировали провести 8 декабря в формате видеоконференции.

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Германия Украина Совет Европы план действий
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