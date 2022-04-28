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Глава Еврокомиссии обвинила РФ в попытках газового шантажа

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 03:53
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Россия использует газ как инструмент для шантажа потребителей энергии в Европе
Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в использовании газа в качестве инструмента для шантажа потребителей энергии в Европе после того, как "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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"Это неоправданно и неприемлемо", — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что этот шаг показал ненадежность России как поставщика газа.

Кроме того, она заявила, что сейчас комиссия работает над обеспечением альтернативных потоков и координирует соответствующие меры по масштабам всего Европейского Союза.

Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против России.

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Владимир Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Узнал о ходе подготовки 6-го пакета санкций, который должен содержать эмбарго на нефть", — заявил глава государства.

Он также поблагодарил решение Европейской Комиссии отменить тарифы и квоты на украинскую промышленную и аграрную продукцию.

В ходе диалога с Урсулой фон дер Ляйен президент также обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины, в том числе макрофинансовую помощь.

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