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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Глава Евросовета рассказал, когда рассмотрят заявку Украины на членство в ЕС

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 мая, 07:59
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Заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе
Шарль Мишель рассказал, что заявку Украины на членство в ЕС рассмотрят, когда будет "лучший момент". Фото: коллаж "Сегодня"
Шарль Мишель рассказал, что заявку Украины на членство в ЕС рассмотрят, когда будет "лучший момент". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату внесения в повестку рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС. Он намерен сделать это, когда для этого наступит "лучший момент".

Об этом Шарль Мишель сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По его словам, после того как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, тогда вопрос рассмотрят в Европейском совете.

"В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы... Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня", – отметил Мишель.

Он добавил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе.

Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, в которой Украине членство будет предоставлено еще до проведения всех необходимых реформ, Мишель отметил:

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"Совершенно очевидно, что это процесс, основанный на реформах, потому что вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам – верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам".

Путь Украины в ЕС

  • Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Представители Евросоюза шокированы действиями российских военных в Украине и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международному уголовному суду.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
  • 11 марта все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией. Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России по многим вопросам, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.
  • 1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Стартовала специальная процедура вступления.
  • Отметим, вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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