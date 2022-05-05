Глава Евросовета рассказал, когда рассмотрят заявку Украины на членство в ЕС

Заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе

Шарль Мишель рассказал, что заявку Украины на членство в ЕС рассмотрят, когда будет "лучший момент". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату внесения в повестку рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС. Он намерен сделать это, когда для этого наступит "лучший момент".

Об этом Шарль Мишель сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По его словам, после того как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, тогда вопрос рассмотрят в Европейском совете.

"В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы... Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня", – отметил Мишель.

Он добавил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе.

Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, в которой Украине членство будет предоставлено еще до проведения всех необходимых реформ, Мишель отметил:

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"Совершенно очевидно, что это процесс, основанный на реформах, потому что вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам – верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам".

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