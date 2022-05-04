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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Глава МИД Германии планирует приехать в Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 15:09
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Поездку в в наше страну Анналена Бербок считает необходимой и важной
Анналена Бербок (справа). Фото: коллаж: "Сегодня"
Анналена Бербок (справа). Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что планирует посетить Украину. Однако точной даты поездки она называть не стала, сославшись на меры безопасности.

Об этом сообщает Welt.

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"Такие поездки тщательно готовятся", – заявила Бербок.

При этом министр отметила, что для канцлера и МИД "важно присутствовать на месте". Однако правительству Германии "пришлось реорганизовать то, что было первоначально запланировано, с целью разгрузки", имея в виду визит президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Помощь Германии

  • Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставку тяжелого вооружения Украине. По словам вице-президента парламента Вольфганга Кубицкого, 586 депутатов проголосовали "за", 100 проголосовали против, семеро воздержались. Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.
  • Немецкий канцлер продолжает отказываться от немедленного ввода эмбарго на российскую нефть и газ. Шольц уверен, что уже введенные странами Запада санкции нанесли серьезный удар по экономике России, а в будущем будет заметен весь масштаб.
  • Пока, как ни странно, Берлин отказался выполнять ультиматум Путина об оплате за газ исключительно рублями. В стране уже разработали план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России.

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