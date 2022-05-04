Глава МИД Германии планирует приехать в Украину

Поездку в в наше страну Анналена Бербок считает необходимой и важной

Анналена Бербок (справа). Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что планирует посетить Украину. Однако точной даты поездки она называть не стала, сославшись на меры безопасности.

Об этом сообщает Welt.

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"Такие поездки тщательно готовятся", – заявила Бербок.

При этом министр отметила, что для канцлера и МИД "важно присутствовать на месте". Однако правительству Германии "пришлось реорганизовать то, что было первоначально запланировано, с целью разгрузки", имея в виду визит президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

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