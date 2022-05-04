Глава МИД Германии планирует приехать в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что планирует посетить Украину. Однако точной даты поездки она называть не стала, сославшись на меры безопасности.
Об этом сообщает Welt.
"Такие поездки тщательно готовятся", – заявила Бербок.
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При этом министр отметила, что для канцлера и МИД "важно присутствовать на месте". Однако правительству Германии "пришлось реорганизовать то, что было первоначально запланировано, с целью разгрузки", имея в виду визит президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Помощь Германии
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