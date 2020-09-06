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Глава Минобороны Германии допускает санкции против "Северного потока – 2"

6 сентября, 22:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Дальнейшие шаги ФРГ зависят от действий России по расследованию отравления Навального

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова к обсуждению санкций против России, в том числе и в отношении недостроенного газопровода "Северный поток – 2". Об этом она заявила 6 сентября, передает DW со ссылкой на ее интервью агентству Reuters.

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Глава Минобороны ФРГ отметила, что ей всегда не слишком нравился этот проект, поскольку в нем не были учтены интересы безопасности как Украины, так и других стран Центральной Европы.

"Я всегда говорила, что "Северный поток – 2" – далеко не самый любимый мой проект. Для меня всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что дальнейшие шаги Германии в отношении России будут зависеть от действий Москвы по расследованию отравления российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку доказанное использование химического оружия вызывает очень серьезные вопросы к российскому руководству.

"Европа и мир ждут ответов на них", – добавила министр обороны.

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В то же время канцлер Германии Ангела Меркель уже несколько раз заявляла, что ее страна продолжает выступать за завершение строительства российского газопровода "Северный поток – 2", несмотря на отравление оппозиционера Алексея Навального.

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Есть много свидетельств причастности Москвы к отравлению Навального – Маас

"Я не считаю уместным связывать экономически инициированный проект с вопросом Навального", – в частности, отмечала Меркель.

Напомним, накануне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что есть много свидетельств причастности властей России к отравлению Алексея Навального и Германия и ее партнеры готовят ответ на случай, если в ближайшие дни Москва не начнет расследование.

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия отравление санкции Алексей Навальный Северный поток 2 Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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